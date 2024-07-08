AK Parti’de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?

Hatırlanacağı üzere Haziran ayındaki son MYK sonrası Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanları değişmişti.

2 Temmuz'da da Kabine'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.

AK Partide yerelde bayrak değişimi! Başkan Erdoğan işaret etmişti! 7 il başkanı değişti! Hangi illerde kim görevlendirildi?

Kamuda tasarruf tedbirleri de görüşülecek MYK'daki bir başka konu başlığı. Kamuda tasarruf çalışmalarıyle birlikte parti içi tasarrufun da üzerinde durulacak ve bu noktada görüş alışverişinde bulunulacak.