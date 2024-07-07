Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan'ın, burada başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Zirve marjında liderlerle bir araya gelecek Erdoğan'ın NATO'yu da ilgilendiren güvenlik meseleleri ve terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.
UKRAYNA'DA BARIŞ
NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya savaşı da gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında barışın bir an evvel sağlanması için mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, son olarak Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Bu savaş ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarlarıdır. Ben artık tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.