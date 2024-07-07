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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek! Masada hangi konular var?

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve marjında liderlerle bir araya gelecek Erdoğan'ın NATO'yu da ilgilendiren güvenlik meseleleri ve terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 15:41 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 15:41
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan'ın, burada başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.



Zirve marjında liderlerle bir araya gelecek Erdoğan'ın NATO'yu da ilgilendiren güvenlik meseleleri ve terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

UKRAYNA'DA BARIŞ
NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya savaşı da gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında barışın bir an evvel sağlanması için mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, son olarak Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Bu savaş ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarlarıdır. Ben artık tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki yıkım.Gazze'deki yıkım.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM MASADA
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları da gündem başlığı olarak ele alınacak. Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarının durdurulması konusunda NATO üyelerine çağrı yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı BidenBaşkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden

ABD BAŞKANI BIDEN İLE TERÖRİSTANA İZİN YOK
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında zirve marjında baş başa bir görüşme planlandığı gelen bilgiler arasında. İki liderin terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliğini de görüşeceği değerlendiriliyor. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, bu bölgede bir teröristan kurulmasını izin verilmeyeceğini her fırsatta ifade ediyor.

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