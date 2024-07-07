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15 Temmuz’da darbeye direnen vatan evlatları göğsümüzü kabarttı: Yüzlerce vatandaşımız, gazi olarak hayata sarıldı

15 Temmuz’da darbeye direnen vatan evlatları göğsümüzü kabarttı. Kimi beyninde, kimi kalbinde kurşunla yaşamak zorunda kaldı. 85 milyon olarak hem şehitlerimize, hem de onlara minnet borcumuz vardı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
15 Temmuz’da darbeye direnen vatan evlatları göğsümüzü kabarttı: Yüzlerce vatandaşımız, gazi olarak hayata sarıldı

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Türkiye, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine maruz kaldı. Vatan evlatları, sokaklara aktı. Hainleri durdurmayı başardı. O sırada 250 kahraman, şahadete ulaştı. Yüzlerce vatandaşımız, gazi olarak hayata sarılmak zorunda kaldı.

Onlardan biri olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, beynine isabet eden kurşun ile yaşamaya çalıştı. Yaklaşık 5 ay komada kaldı, defalarca ameliyat masasına yattı. Hain girişimin yıl dönümünde o günleri anlattı. "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Onların sayesinde buradayız. Bayrak inmez, ezan susmaz" ifadesini kullandı.
MURATHAN YILDIRIM

BU KALP SİZİ UNUTUR MU
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde kalbinin milim üzerinden vurdukları gazi Musa İlhan, 8 yıldır G3 mermisini taşıyor. Kalbinde o kurşunla yaşayan İlhan; "Bana kurşun sapladılar ama vatanımıza dokunamadılar. O benim bir parçam artık onunla yaşamaya alıştım. Rabbim o gece bana şehitlik nasip etmedi ama gazi oldum" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK

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