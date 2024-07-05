Kayseri’de provokasyon | Bakan Yerlikaya’dan tek tek açıkladı: 189 kişi tespit edildi, ırkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz

'YABANCI DÜŞMANLIĞINA ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ' Bakan Yerlikaya, devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz. Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından 'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz' türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri, bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi. İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor."

"KAYSERİ'DE 96 BİN 610 DÜZENLİ GÖÇMEN BULUNUYOR"

Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunların 83 bin 142'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı ise uluslararası koruma kapsamında kalanlar. 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3 bin 613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

VANDALLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz, güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç ve suçlularla, provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.