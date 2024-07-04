Stokçuluk yapan fırsatçılar bu sefer Mersin’de yakalandı! Hal Kayıt Sistemi’ne bildirilmeyen 380 ton limon ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Piyasadaki dengeyi stokçuluk yaparak bozmaya çalışan fırsatçılar bu kez Mersin'de yakalandı.
Piyasadaki dengeyi stokçuluk yaparak bozmaya çalışan fırsatçılar bu kez Mersin'de yakalandı.
İKİ DEPODA 380 TON LİMON
Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.
HAL KAYIT SİSTEMİ'NDE YOK
Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Ekiplerin, limon fiyatlarındaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.
LİMON FİYATIN SUNİ ARTIŞ
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası (İTO), tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı.