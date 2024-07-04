Sinan Ateş davasında 4’üncü gün | Ayşe Ateş ifade verecek! Doğukan Çep’ten mahkemede tehdit

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş , Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Meryem Gül Çiftci Binici de duruşmayı takip ediyor. Pazartesi günü başlayan duruşmada dün itibarıyla sanık savunmaları tamamlandı, ardından avukatların beyanlarına geçildi. Dünkü celsede 19 sanık avukatının beyanı dinlenirken, bugünkü duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilecek. Sonrasında ise müşteki Ayşe Ateş'in dinlenmesi bekleniyor.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, dördüncü gününde devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN NELER YAŞANDI?

Mahkeme başkanı, dünkü ( 3 Temmuz) tarifli duruşmada sanıklardan Doğukan Çep'in tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicilere dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının üye hakim tarafından görüldüğünü ve kendisine durumun aktarıldığını bildirerek, Çep'i uyardı.



Mahkeme başkanının, "Doğukan anladın mı?" diye sorduğu Çep, konuşmak için söz istedi ancak buna izin verilmedi.

YARGILAMA EKSİK VE HATALI

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu.

Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Umut Ersoy'un savunmasına geçildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Ersoy, taksi şoförü olduğunu, dosyanın sanıklarından Doğukan Çep'i de müşterisi olduğu için tanıdığını söyledi.



Gözaltına alınmasının ardından Ankara'ya götürüldüğünü anlatan Ersoy, "İddianame çıkana kadar ne ile suçlandığımı bilmiyordum. İddianamede Suat Kurt'u aradığım söyleniyor. Ben, Suat Kurt'u tanımam etmem, kendisini hiç aramadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞECEĞİNDEN HABERDAR DEĞİLDİ

Özyağci'yi olay yerinden kaçıran motosiklet sürücüsü sanık Vedat Balkaya'nın avukatı Cem Ali Kılıç, müvekkilinin cinayetin gerçekleşeceğinden haberdar olmadığını öne sürdü.