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Kayseri'de karanlık eller devrede| Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatörün ifadesine ulaşıldı! Örgütlenme biçimleri deşifre oldu

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ardından başlayan sokak olaylarında gözaltı sayısı 500'ü geçti. Polis ve istihbarat birimleri, sokakları karıştıranların izini sürmeye devam ederken, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Suriyelilere ait iş yeri ve araçları yakanların göçmen kaçakçılığı, taciz, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan sabıkalı oldukları belirlendi. Eylemcileri olay yerine taşıyan kamyoncu Z.Y.’nin ifadesiyle birçoğunun aynı zamanda cezaevlerinde aynı koğuşlarda kaldığı anlaşıldı. Provokatörlerin WhatsApp üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 07:24 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:45
Kayseri’de karanlık eller devrede| Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatörün ifadesine ulaşıldı! Örgütlenme biçimleri deşifre oldu

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Kayseri'de Suriyeli bir kişinin kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ardından başlayan sokak olaylarında gözaltı sayısı 500'ü geçerken, polis ve istihbarat birimleri, sokakları karıştıranların izini sürmeye devam ediyor.

Bir vatandaşın evinin penceresinde cep telefonu kamerası ile görüntülediği videoda bir provokatörün kamyonetle sokaklara eylemci taşıdığı görüldü. Videoyu ihbar kabul eden Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 19 yaşındaki Z.Y. adlı provokatörü yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

"Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."

KOĞUŞ ARKADAŞLARIMI TAŞIDIM
Kamyon şoförünün de sorgusu tamamlandı. 19 yaşındaki Z.Y., kamyonla getirdiği kişilerin bazılarının hapishaneden "koğuş arkadaşı", bazılarının ise "mahalleden tanıdığı kişiler" olduğunu söyledi.

Kayseri'de kirli provokasyon!

SUÇ DOSYASI KABARIK
Yeni Şafak'ın haberine göre; Z.Y., Suriyelilere ait onlarca iş yeri ve aracı ateşe veren kişiler için "Bir süre birlikte hapis yattığım koğuş arkadaşlarımı taşıdım" dedi. Koğuş arkadaşı olduğu suç makinelerini Suriyelilere saldırması için kamyonla taşıyan Z.Y.'nin de "yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "reşit olmayanla cinsel ilişki" gibi birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırganların üzerinden silah, bıçak, çekiç, tornavida, balta, döner bıçağı, cop, sopa, keski, muştu ve maske ele geçirildi.

ÖLÜM YAZILI SOPA
Beyzbol sopalarından birinin üzerindeki "Ölüm" yazısı dikkat çekti. Suç aletleriyle yakalanan şahıslardan bazıları sorgularında organize olmadıklarını, o esnada sadece bölgeden geçtiklerini savundu, bir kısmı ise Suriyelilere yardım için geldiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Sorguda, arkadaşları tarafından gaza getirildiğini söyleyenler de oldu.


WHATSAPP'TAN ÖRGÜTLENDİLER
4 gündür devam eden olaylarda çoğu 15 ila 30 yaş arasında olan 750 kişi gözaltına alınırken, operasyonlar ise devam ediyor. Gözaltındaki bu kişilerin çeşitli haberleşme programları üzerinden örgütlendiği tespit edildi. Daha önce polisin rutin kontrollerinden kaçmak için kullanılan bu gruplarda Suriyelilere yönelik saldırılar planlandı.

Sadece WhatsApp üzerinden 500'er kişilik 4 ayrı gruptan haberleşen şüphelilerin, Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırı planladıkları ortaya çıktı. Bu gruplarda Suriyelilere ait araçların plakaları paylaşılırken, "Kalabalık olmadan temiz hareket etmek lazım, yoksa tepemize binerler", "Kameralara dikkat edin" gibi uyarılar da yapılmış. Yine gruplarda tek tek Suriyelilerin adresleri paylaşılıp kalabalık grupların bu noktalara yönlen-dirildiği belirlendi. Yazışmalarda Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler de yer aldı.


Öte yandan Kayseri'deki ortaya atılan birçok asılsız iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. Merkez, Suriyeli sığınmacılarla ilgili ortaya atılan 28 iddia için detaylı bir rapor hazırladı.

DMM'nin yayınladığı Suriyeli sığınmacılarla ilgili ortaya atılan 28 yalan iddiaya tek tek cevaplardan bazıları şöyle:
İddia: Suriyeliler ev alarak vatandaş oluyor Gerçek:

Suriyeliler, 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu'ndan bugüne Türkiye'de ev, arazi gibi taşınmazlar edinememektedir.

İddia: Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor Gerçek: Bu iddialar için paylaşılan fotoğraflarda, hasta için "Yasal Öncelikli Hasta" ibaresi tamamen yanlış yorumlanıyor. Acil vakalar "Yasal Öncelikli Hasta" statüsünde sayılıyor. Yani Suriyelilere hastanelerde yasal bir öncelik tanımlanmamıştır.

İddia: Suriyeliler bayram tatili için ülkelerine gidip geliyorlar Gerçek: Her bayram benzer iddialarla paylaşılan görüntüler, 2022 yılı öncesine aittir. 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması sonlandırılmıştır.



İddia: Suriyelilerin tüp bebek masraflarını devlet karşılıyor Gerçek: Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri kapsayan Sağlık Hizmeti Protokolü'nde yer almadığından dolayı tüp bebek tedavisinin ücretsiz olarak sunulması mümkün değildir.

İddia: TSK'ya Suriyeli subay ve astsubaylar alınıyor Gerçek: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır.

İddia: Suriye'de mültecilerin geri dönüşü için yapılan evlerin bütçesi Türkiye tarafından karşılanıyor Gerçek: Suriyelilerin gönüllü dönüşü için yürütülen projeler kapsamında, Suriye'nin kuzeyine yapılacak 240 bin evin tamamı, Katar devleti tarafından yapılmaktadır.

İddia: Suriyeliler özellikle Hatay'da çok fazla ev alarak bazı projelere hizmet ediyor Gerçek: Hatay'da yabancılara mülk satışı, 1980 yılında yasaklanmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde, hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır. Yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır.

İddia: Suriyeliler vergi vermiyor Gerçek: Suriyeli işyeri sahiplerinin vergi konusunda muafiyetleri veya ayrıcalığı yoktur. Ayrıca, ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

İddia: Suriyelilere TOKİ'den ev veriliyor Gerçek: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bu nedenle Suriyelilere TOKİ'den ev verilemez.

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