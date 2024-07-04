CHP’li Ali Mahir Başarır ’yine’ iş başında | Bakan Mehmet Şimşek’in evi hakkındaki asılsız iddiası çürütüldü

Ali Mahir Başarır, ''Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı'ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor'' dedi.

Sayın Bakan, 'Asgari ücret yüksek, enflasyon verileri güzel' diyorsun. Hayat sana çok güzel. Sen Gölbaşı'ndaki villanda gayet güzel yaşıyorsun. Bir iddiaya göre senin Gölbaşı'ndaki villanın giderlerini, tadilatını, özellikle yapı malzemelerini Rönesans diye bir şirketin yaptığı söyleniyor. Çıkıp şunu açıklaman lazım. Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı'ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir tadilat var. Gayet lüks bir villan var. Rönesans'ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor. Emekliler, asgari ücretliler zam alamayacaklar. Onlar için temmuz kara geçecek. Ocak ayına kadar 6 ay boyunca zam almayacakları için bugün milyonlarca emekli açlık sınırının çok çok altında yaşayacak.''

Başarır, kürsüden seslendiği Bakan Mehmet Şimşek 'e yönelik söylemlerini ''bir iddiaya'' dayandırıp Şimşek'in yaşadığı ev üzerinden Rönesans Holding ile güçlü bağları olduğunu öne sürerek hedef aldı:

BAKANLIK RESMİ HESAPTAN SERT CEVAP VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından CHP'li Başarır'ın, Bakan Şimşek'e yönelik herhangi bir belgeye ve bilgiye dayanmayan iddialarının ardından basın duyurusu yayınladı.



Yayınlanan duyuruda, öncelikle Bakan Mehmet Şimşek'in evini, yurt dışından kesin dönüş yaptığı ve yine yurt dışından elde ettiği birikimler yoluyla 2007 yılında satın aldığı belirtildi.

Öte yandan Başarır'ın ortaya attığı iddiaya yanıt olarak, Şimşek'in oturmakta olduğu söz konusu evin zemin katının aşırı nem almasından mütevellit zorunlu su izolasyonu yapıldığı ve bunun da yapıyı inşa eden firma tarafından yaptırıldığı ifade edildi.



Bu işlemin Bakan Şimşek'in kabinede olmadığı 2020 yılında yapıldığının da altı çizildi. Öte yandan, işlemin asılsız iddiada adı geçen Rönesans Holding tarafından yaptırılmadığı özellikle vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK

İMA, HİLE VE HAKSIZLIKLA SİYASETTE ÖNE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bakanlığın duyurusunda son olarak, Ali Mahir Başarır'a ve benzer davranış sergileyenlere yönelik ''Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Sayın Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz.'' ifadeleri yer aldı.