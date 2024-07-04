19 yıldır bu test yapılıyor! Görselde gizlenen yılanları bulan gerçek bir dahi çıkıyor

Son dönemin en popüler içerikleri arasında optik illüzyonlar yer alıyor. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabiliyor. Bunun zekice bir örneği, Akiyoshi Kitaoka tarafından 2003 yılında geliştirilen optik yanılsama olan "dönen yılanlar" görselidir. Bu görselde sizlerden içerideki dili belli olan yılanları bulmanız isteniyor. Birçok kişinin farklı cevaplar verdiği bu testin kafa karıştırıcı olduğunda da fikir birliği yapılıyor.