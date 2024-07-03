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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Öğretmenlere 2. kez tayin hakkı müjdesi! İşte başvuru tarihleri

Milyonlarca öğretmene müjde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi! Bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekler il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 01:47 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 01:49
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Öğretmenlere 2. kez tayin hakkı müjdesi! İşte başvuru tarihleri

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.



Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.



Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.
Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

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