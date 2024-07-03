Dr. Ender Saraç beraat etti! Mahkeme açıkladı: Suçu işlemediği sabit

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.



Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim." dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.



Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.