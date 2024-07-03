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Başkan Erdoğan'dan Astana çıkarması! ŞİÖ'de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze'nin sesi olacak | Peş peşe temaslar

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Astana'ya gitti. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği görüşülecek. Gazze'deki son durum masaya yatırılacak. Erdoğan zirvedeki temasları kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin ile başbaşa görüştü. Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 17:34
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki yoğun diplomasi mesaisinin ilk turu Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.



Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak olan Erdoğan, zirve marjında kritik ikili görüşmelere imza atacak.

PUTİN İLE BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan zirve kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin ile başbaşa görüştü.

Astanada dostane zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... Muhakkak Türkiyeye geleceğimAstanada dostane zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... Muhakkak Türkiyeye geleceğim

3'LÜ ZİRVE
Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.

HEYETTE KİMLER VAR?
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Kazakistan'a gitti.



ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA

Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın diplomasi turu başlıyor

BİRÇOK KONU MASADA OLACAK

"Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.


Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak.

Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.

Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.



Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile "2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi" ve "2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi"nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. Zirvede, gözlemci statüsünde yer alan Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN MEGA ŞEBEKE ÖNERİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı'nda ŞİÖ çatısı altında "mega şebeke" üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.

BIDEN İLE DE GÖRÜŞECEK

6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.

Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.

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