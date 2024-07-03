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Başkan Erdoğan'dan Astana çıkarması! ŞİÖ'de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze'nin sesi olacak

Başkan Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği başlıyor. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Astana'ya gidiyor. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği görüşülecek. Gazze'deki son durum masaya yatırılacak. Öte yandan Erdoğan zirve marjında Rusya lideri Vladimir Putin'le de görüşecek.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:44
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki yoğun diplomasi mesaisinin ilk turu Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak olan Erdoğan, zirve marjında kritik ikili görüşmelere imza atacak.

Başkan Erdoğan'ın diplomasi turu başlıyor

BİRÇOK KONU MASADA OLACAK

"Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.


Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak.

Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.

Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.

Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile "2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi" ve "2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi"nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. Zirvede, gözlemci statüsünde yer alan Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN MEGA ŞEBEKE ÖNERİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı'nda ŞİÖ çatısı altında "mega şebeke" üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan zirve kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin'le de görüşecek.

10 AY SONRA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en son 4 Eylül 2023 tarihinde Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.



KREMLİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik'e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğrulamıştı.

HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze saldırıları, Suriye, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi, enerji işbirliği ve ticari ilişkilerin masada olacağı değerlendiriliyor.

Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumunda gündeme gelmesi bekleniyor.



BIDEN İLE DE GÖRÜŞECEK

6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.

Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.

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