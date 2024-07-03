9. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi’nin içeriğinde neler var?

AK Parti Grubu "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörüldü.
Hukuk daireleri dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar verecek ve ilgili mahkemeye gönderecek.
9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.
Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
İşte o maddeler;
- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.
- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.
Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.
-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.
- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.