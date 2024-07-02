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TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

EURO 2024 coşkusu sürerken, birçok futbol tutkunu TRT 1 kanalında yaşanan şifreli yayın sorunlarından yakınıyor. Maç zamanı TRT 1'i açan izleyiciler, şifreli yayın uyarısı ile karşılaşabiliyorlar. Bu engeli aşarak maçları şifresiz şekilde izleyebilmeniz için izlemeniz gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır... Peki TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:20 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:20
TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

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EURO 2024 maçları esnasında TRT 1 kanalında şifreli yayın sorunu yaşanıyor. Bu durum, özellikle futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maçları izlemek isteyenleri olumsuz etkiliyor. TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel frekans bilgilerini girmek gerekiyor. İşte TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya hatası ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenler...

🔧 TRT 1 Şifreli Kanal Nasıl Açılır?

TRT 1 kanalının şifreli yayını açmak ve frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

📡 FREKANS BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME

🖥️ Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

📋 Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

⚙️ Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

📶 Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

📡 TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4

🔍 Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

💾 Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

🔑 Biss Key Ayarları

TRT 1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşıyorsanız, uydu alıcınıza Biss Key bilgilerini girmeniz gerekecek. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

🛠️ Uydu Alıcısının Biss Key Özelliği: Uydu alıcınızın Biss Key kırabilme özelliğine sahip olduğundan emin olun. Eğer bu özellik kapalıysa, yetkili servisten destek alın.

🔐 Biss Key Girişi Menüsü: Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

🗝️ Şifreleme Tipi Seçimi: Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

📲 Biss Key Bilgilerini Girin:

Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (Eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (Eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

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