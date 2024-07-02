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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 20:17
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan ülkemizin dört bir tarafında bizleri takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Her iki bakanımızın da hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşlarımız memleketlerine, tatil bölgelerine gönül huzuruyla seyahat etti. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatanımızın bekası, insanlığımızın güvenliği için kahramanca görev yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

YEŞİL VATANI 7/24 İZLİYORUZ

Bayram süresince anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır - Mardin yangınında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hafta sonu yine orman yangınları yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bölücü örgütün orman yangınlarını terör yöntemi olarak kullandığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. Bugün bu mücadeleyi 26 uçak 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla sürdürüyoruz. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz.

"ÇİFTİÇİMİZİN MAĞDUR EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Başkan Erdoğan: Tarım konusunda yalan yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sicili bozuk olanların buradan rant elde etmesine müsaade etmeyiz.

"İSRAİL GÖZÜNÜ KOMŞULARINA DİKTİ"

Başkan Erdoğan: İsrail'in gözünü komşulara diktiğini görüyoruz. Çok net ifade etmek isterim Batı dünyası destek verdikçe İslam dünyası sessiz kaldıkça Netanyahu denen caninin işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor

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