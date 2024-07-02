Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada

Kabine, yaklaşık bir aylık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantıya kabinedeki bayram değişimi sonucu göreve getirilen yeni isimler de iştirak edecek.
Kabine, yaklaşık bir aylık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantıya kabinedeki bayram değişimi sonucu göreve getirilen yeni isimler de iştirak edecek.
KABİNE'DE YENİ SİMALAR
Bilindiği üzere görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı.
Görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Kemal Memişoğlu atandı.
Kabine toplantısında dokuzuncu yargı paketi, memur ve emekli zammı, iç ve dış siyasetteki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor.
Ekonomi ana gündemli toplantıda tasarruf tedbirleri, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele konuları da masada olacak. Enflasyonda belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için izlenen yol haritası değerlendirilecek.
KAMUDA TASARRUF PAKETİ
Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Pençe operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütleri son çırpınışlarını yaşıyor. Kabinede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık vurgulanacak.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.
YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3-4 Temmuz'da Astana Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'daki NATO Zirvesi ve 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek.
Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.