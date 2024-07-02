Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada





Ekonomi ana gündemli toplantıda tasarruf tedbirleri, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele konuları da masada olacak. Enflasyonda belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için izlenen yol haritası değerlendirilecek.



KAMUDA TASARRUF PAKETİ



Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE



Pençe operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütleri son çırpınışlarını yaşıyor. Kabinede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık vurgulanacak.



ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE



İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3-4 Temmuz'da Astana Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'daki NATO Zirvesi ve 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek.



Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN