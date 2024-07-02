Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Can Dizdar atandı.

Karar ile birlikte, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Adil Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Sıdık Akkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine Tuğba Yiğit ve Hüseyin Kasay, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atandı.