SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'da görüşecek

Başkan Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği başlıyor. Erdoğan ilk olarak Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Öte yandan iki lider 10 ay sonra ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 18:06
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak.



Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.



PUTIN İLE KRİTİK ZİRVE

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.



10 AY SONRA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en son 4 Eylül 2023 tarihinde Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.



KREMLİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik'e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğrulamıştı.



BIDEN İLE DE GÖRÜŞECEK

6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.

Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Türk Telekom
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
Montella’dan son dakika değişikliği: O isim 11’e! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı kadrosu
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplaması
Kayseri ve Suriye’de tehlikeli sınama! Bir yanda PKK’nın ’teröristan’ hayali diğer yanda Şam’la normalleşme zemini: Her an her şey olabilir
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
SON DAKİKA