10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak.
Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak.
Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.
Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.
PUTIN İLE KRİTİK ZİRVE
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.
10 AY SONRA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en son 4 Eylül 2023 tarihinde Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
KREMLİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik'e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğrulamıştı.
BIDEN İLE DE GÖRÜŞECEK
6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.
Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.