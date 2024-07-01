TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...

EURO 2024 maçlarını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen birçok izleyici, sinyal yok hatası ve şifreli yayın sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu sorunların çözümü ve maçları şifresiz izlemek için gereken bilgileri sizler için derledik.
EURO 2024 maçlarını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen birçok izleyici, sinyal yok hatası ve şifreli yayın sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu sorunların çözümü ve maçları şifresiz izlemek için gereken bilgileri sizler için derledik.
TRT 1 NEDEN ŞİFRELİ VE YAYIN YOK HATASI
TRT 1'in zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni yayın hakları gereğiyle gerçekleşmektedir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla sınırlıdır. Bu nedenle, TRT 1 bu tür içerikleri yayınlarken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifreleme kullanabilir.
TRT 1 ŞİFRELİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
EURO2024 maçlarını izlerken TRT 1'in şifreye girmesi durumunda, güncel TRT-1 frekanslarını girerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapacağınız:
EN BASİT YÖNTEM: TKGS GÜNCELLEME
MANUEL FREKANS GÜNCELLEME (BİSS KEY VEYA TP EKLE)
Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın. TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır. Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.
Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD'yi bulun.
TRT 1'i bulun: TRT1 HD'yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.
TRT 1 BİSS ŞİFRESİ
Eğer uydu alıcınızda BISS şifresi girme imkanı varsa aşağıdaki şifreyi deneyebilirsiniz;
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)