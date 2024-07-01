SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

EURO 2024 heyecanı devam ederken, birçok futbolsever TRT 1 kanalının şifreli yayın probleminden şikayetçi. Maç saatinde TRT 1 kanalını izlemek isteyenler, şifreli kanal uyarısıyla karşılaşabiliyor. Bu sorunu aşmak ve maçları şifresiz izleyebilmek için yapmanız gerekenler şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:44 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:44
TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024 maçları esnasında TRT 1 kanalında şifreli yayın sorunu yaşanıyor. Bu durum, özellikle futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maçları izlemek isteyenleri olumsuz etkiliyor. TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel frekans bilgilerini girmek gerekiyor. İşte TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya hatası ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenler...

🔧 TRT 1 Şifreli Kanal Nasıl Açılır?

TRT 1 kanalının şifreli yayını açmak ve frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

📡 FREKANS BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME

🖥️ Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

📋 Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

⚙️ Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

📶 Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

📡 TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4

🔍 Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

💾 Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

🔑 Biss Key Ayarları

TRT 1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşıyorsanız, uydu alıcınıza Biss Key bilgilerini girmeniz gerekecek. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

🛠️ Uydu Alıcısının Biss Key Özelliği: Uydu alıcınızın Biss Key kırabilme özelliğine sahip olduğundan emin olun. Eğer bu özellik kapalıysa, yetkili servisten destek alın.

🔐 Biss Key Girişi Menüsü: Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

🗝️ Şifreleme Tipi Seçimi: Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

📲 Biss Key Bilgilerini Girin:

Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (Eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (Eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...
TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan’dan ’değişim’ mesajı | Kayseri’deki olayların bir sebebi de muhalefetin zehirli dili
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele
Transferde Jose Mourinho rüzgarı esiyor! Fenerbahçe’den geleceğin yıldızına kanca
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergi paketi hakkında detay verdi! Meslekleri tek tek sayıp uyardı: Cezalar artacak! Doktor, avukat kuyumcu...
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’i katletmişti! Katilden kan donduran ifade: Kafamda kurguladım
İsrail’de sızıntı krizi! 7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli ortalığı karıştırdı: WhatsApp konuşmaları ifşa oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar: Gri listeden çıkış, asgari ücret, enflasyon, KDV artışı, rezerv, vergi paketi...
ABD’den ‘Charlie’ uyarısı! Avrupa üsleri için en yüksek ikinci alarm seviyesi: Pentagon doğruladı süre verildi
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...
Joe Biden neden gitmiyor? Canlı yayın fiyaskosunun ardından The Economist sordu! Trump’tan ders aldı: Adaylıktan çekilmiyor çünkü…
Memur ve memur emeklisine yüzde 20.06 zam tahmini! Maaş hesaplamaları değişti! Kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...
SON DAKİKA