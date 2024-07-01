TRT 1 ŞİFRELİ KANAL nasıl açılır? TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır? EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı frekans bilgileri...

💾 Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

🔍 Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

🔑 Biss Key Ayarları

TRT 1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşıyorsanız, uydu alıcınıza Biss Key bilgilerini girmeniz gerekecek. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

🛠️ Uydu Alıcısının Biss Key Özelliği: Uydu alıcınızın Biss Key kırabilme özelliğine sahip olduğundan emin olun. Eğer bu özellik kapalıysa, yetkili servisten destek alın.

🔐 Biss Key Girişi Menüsü: Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

🗝️ Şifreleme Tipi Seçimi: Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

📲 Biss Key Bilgilerini Girin:

Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (Eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (Eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)