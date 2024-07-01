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Sinan Ateş davasında ilk duruşma! Ayşe Ateş'ten 'çelik yelekli' önlem: Duruşmaya kimler katıldı? | Salonu karıştıran "Bay Kemal nerede?" sözleri

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından bugün hakim karşısına çıktı. Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelekle katılırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme salonunda Ateş'in yanına oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da duruşmada hazır bulundu. MHP'nin davaya katılma talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Öte yandan "Azmettirici" sıfatıyla hakim karşısına çıkan Doğukan Çep, "Bay Kemal nerede" diye bağırınca salondan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 08:23 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:03
Sinan Ateş davasında ilk duruşma! Ayşe Ateş’ten ’çelik yelekli’ önlem: Duruşmaya kimler katıldı? | Salonu karıştıran Bay Kemal nerede? sözleri

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanması başladı.

Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde, 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in ölümüyle ilgili 22 sanık, bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sinan Ateş davasında ilk duruşma!

Sinan AteşSinan Ateş

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava, 5 gün sürecek.

AYŞE ATEŞ'TEN ÇELİK YELEKLİ ÖNLEM

Ayşe Ateş, Sincan'da görülen duruşmaya çelik yelek ve 6 koruma ile katılım sağladı.



ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU, ATEŞ'LE YAN YANA

Ateş ailesinin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de duruşmayı takip etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu duruşma salonunda Ayşe Ateş'le yan yana oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da duruşmada hazır bulundu.



Özel sosyal medya hesabından "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..." paylaşımında bulundu.

Öte yandan mahkeme heyeti MHP avukatlarının duruşmaya katılma talebini reddetti.




"BAY KEMAL NEREDE?" DİYE BAĞIRDI

"Azmettirici" sıfatıyla hakim karşısına çıkan Doğukan Çep, "Bay Kemal nerede" diye bağırınca salondan çıkarıldı. Daha sonra yeniden salona alındı.


Sinan AteşSinan Ateş

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Sinan Ateş cinayetine ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı dosya üzerinden sürüyor.

Arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ateş ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, mayıs ayında mahkemece kabul edilmişti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın, "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Bu 17 sanığın, " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiBaşkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti

BAŞKAN ERDOĞAN AYŞE ATEŞ VE KIZLARINI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, duruşma öncesi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etmişti.

Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiBaşkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti

"KIZLARIM DÜN GECE RAHAT UYUDU"

Görüşme sonrası "Kızlarım dün gece rahat uyudu" paylaşımında bulunan Ateş, Başkan Erdoğan'ın kendilerine yönelik tehdit ve iftiralarla ilgilenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini söylemiş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

"BAĞIMSIZ YARGIMIZ KARARINI VERECEKTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Başkan Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i kabulü sırasında görüşmede bulunduğunu belirtip "Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi, hiçbir şeyin karanlık kalmayacağını söyledi. Dosya zaten tüm kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Duruşma 1 Temmuz'da... Bağımsız ve yargısız yargımız kararını verecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateşi kabul etti! Görüşmenin perde arkası... Kızlarım dün gece rahat uyuduBaşkan Erdoğan Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateşi kabul etti! Görüşmenin perde arkası... Kızlarım dün gece rahat uyudu

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