Bunu yapmayan Türkiye-Avusturya maçını açamayacak! İzlemek için mutlaka gerekiyor

Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma daha yaklaşıyor! Türkiye ve Avusturya arasındaki bu kritik maçı izlemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. İşte Türkiye-Avusturya maçını kesintisiz izleyebilmek için mutlaka yapmanız gerekenler...

NEDEN 'ŞİFRELİ KANAL' VEYA 'SİNYAL YOK' HATASI ALINIYOR?

TRT 1'in zaman zaman şifreli yayın yapmasının temel nedeni, yayın hakları ile ilgilidir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları sadece Türkiye sınırları içerisinde izlenebilmesi için şifreleme ile korunmaktadır.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hataları ortadan kaldırmak ve TRT 1'i sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için güncel TRT-1 frekanslarını girmeniz gerekmektedir. İşte adım adım çözüm yolları...