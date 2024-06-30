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Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasında etkili olan operasyonlar belli oldu! “Leijdekkers” ve “Comanchero”

Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasında, “Leijdekkers” ile “Comanchero” operasyonlarının etkili olduğu anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasında etkili olan operasyonlar belli oldu! “Leijdekkers” ve “Comanchero”

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Türkiye, önceki gün gri listeden çıkarıldı. Bu karar Ankara'da memnuniyet yarattı. İçişleri Bakanlığı kaynakları, FATF heyeti ile Türkiye arasındaki toplantılarda iki önemli operasyonun örnek gösterildiğini hatırlattı. Türk yetkililerle FATF heyeti arasında 1 Eylül 2023'te Tiran'daki Gözden Geçirme Toplantısı'nda "Leijdekkers Operasyonu" masaya yatırıldı.

TAKTİRE ŞAYAN
Operasyon, heyet tarafından "proaktif, komplike ve ender görülen bir aklama soruşturması" olarak rapora yazıldı. Aynı heyet ile 3 Mayıs 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise "Comanchero Operasyonu" tartışıldı. Yine temsilciler, bu operasyonu da "ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası" olduğunu belirterek, "heyecan verici ve takdire şayan" diye yorumladı.

LEIJDEKKERS YERLE BİR OLDU
Haziran 2023'te İstanbul polisi ve MASAK'la işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in de aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, şüphelilere ait yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına da el konulmuştu.

COMANCHERO DARMADAĞIN
Avusturalya merkezli uluslararası silahlı suç örgütü "Comanchero", 2 Kasım 2023'teki Kafes Operasyonu'nda çökertilmişti. Örgütün elebaşı Douglas Buddle 2022'de Avustralya'ya teslim edilirken diğer elebaşılar Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun Türkiye'de faaliyetlerine devam ettiği saptanmıştı.

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