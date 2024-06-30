PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bursa'da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan anız yangını, Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın "Ekipler yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar" ifadelerininin ardından Tarım ve Orman Bakan Yumaklı yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:32 Güncelleme 30 Haziran 2024, 23:31
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil Bursa'mıza ve tüm Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki yangın

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekipler, havadan 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla alevlere müdahalede bulundu.

Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER SABAH YURTLARINA GERİ DÖNECEK
Söndürme çalışmasına katılan kurum ve kuruluşların koordinesini sağlayan Vali Demirtaş, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili tedbir aldıklarını ve yurtlardaki öğrencileri şehir merkezindeki diğer yurtlara yerleştirdiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde öğrencilerin yurtlarına geri döneceğini belirten Demirtaş, "Tarım ve Orman Bakanı'mızı ve İçişleri Bakanı'mızı zaman zaman arayıp özellikle yangının safahatı ile ilgili sürekli bilgi arz ettim. Şu an ciddi bir sıkıntımız yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem karadan hem de havadan gece görüşlü helikopterimiz çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Soğutma çalışmasının karadan da sürdürüldüğünü dile getiren Demirtaş, rüzgarın kesildiği bölgede sabaha kadar herhangi bir sorunun kalmayacağını düşündüklerini aktardı.

Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara aldıklarını kaydeden Demirtaş, can kaybı veya telef olma durumunun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

"ANA EĞİTİM BLOKLARIMIZA HİÇBİR ŞEKİLDE YANGIN ULAŞMAMIŞ OLDU"
Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı
CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki
İngilizlerden EURO 2024’te Bellingham’ın muhteşem rövaşatasıyla geri dönüş: İngiltere Slovakya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller...
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
Erken seçime giden Fransa’da aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…
Mauro Icardi’nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
SON DAKİKA