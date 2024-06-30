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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, NUN Okulları'nın Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Diploma alan torunu Ahmet Akif'i kutladı.  Bu sevinci, kızı ve damadı Esra-Berat Albayrak ile dünürleri Kıymet-Sadık Albayrak çiftiyle paylaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

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İstanbul'da NUN Okulları'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet sevinci yaşandı. Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Esra Albayrak olduğu okuldaki törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" ifadesini kullandı. Öğrencilere nasihatte bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

DAVA İÇİN MÜCADELE
"Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun".

Törene Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık- Kıymet Albayrak çifti de katıldı. Aralarında torun Ahmet Akif Albayrak'ın da bulunduğu öğrencilerin mezuniyetlerinde duygulu anlar yaşandı.

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