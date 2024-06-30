Aydın için özel uyarı verildi! Marmara bölgesi dikkat! İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa...

Ülkenin birçok bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, belirli bölgelerde şiddetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağışlar da etkili olacak. Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar ve Pazartesi Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.