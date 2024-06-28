Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da çöken binalar hakkında kentsel dönüşüm çağrısı! Devlet Bahçeli ile ne görüşüldü? | Flaş Suriye mesajı

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'da çöken binalar hakkında " Bundan sonra da böyle olaylar yaşayabiliriz. Bu yüzden kentsel dönüşüm önemli" dedi.
Bahçeli ile ne görüşüldü sorusunu da yanıtlayan Erdoğan "Devlet Bey ile bir takım devam eden çalışmalarımız var. Siyasi gündemde neler var onları görüştük" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
İSTANBUL'DA ÇÖKEN BİNALAR
Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım. Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonra ad yaşayacağımızı açık söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.
DEVLET BAHÇELİ İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?
Devlet bey ile uzun süredir çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz var uzun zamandır. Devam ettirdik devam ettireceğiz görüşmelerimizi. Suistimale de fırsat vermeyeceğiz. Devlet bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almak gerekir bunları değerlendirdik, görüştük. Her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyor ve adımlarımızı atıyoruz.