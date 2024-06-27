Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye’de

ORTAK BASIN TOPLANTISI VE KARIS ONURUNA RESMİ YEMEK Erdoğan, Karis ile görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.