NATO görev süresi dolan Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni genel sekreter olarak onayladı.

RUTTE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı ilk açıklamada kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür etti ve görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur." ifadesini kullandı.

NATO yeni Genel Sekreteri Mark Rutte

Açıklamasında ittifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

STOLTENBERG'DEN TEBRİK

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum." mesajı ile Rutte'yi tebrik etti.

Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum." ifadelerini kullandı.