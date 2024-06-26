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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde uyuşturucu operasyonu: 445 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik 47 ilde düzenlenen Narkoçelik-23 operasyonlarında 445 şüphelinin yakalandığını, 304,5 kilogram uyuşturucu madde ile 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 17:09 Güncelleme 26 Haziran 2024, 17:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde uyuşturucu operasyonu: 445 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"47 İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-23" operasyonlarında;

304,5 Kg uyuşturucu madde ve 96 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

912 ekip ve 1.985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde "NARKOÇELİK-23" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

-Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik Rize merkezli İstanbul, Trabzon, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda;

Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, skunk ve esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. 25 sokak satıcısı yakalandı 18'i tutuklandı.

-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Çatalca ve Arnavutköy ilçerinde düzenlenen operasyonda;

142,5 kg sıvı metamfetamin, 61 kg kristal metamfetamin 16 bin 608 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

-Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kg skunk ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

-Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

-Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 9,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

-Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 7 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 31 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

-Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1zehir taciri yakalandı.

-Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin 321 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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