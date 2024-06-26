İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 47 ilde uyuşturucu operasyonu: 445 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı: "47 İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-23" operasyonlarında; 304,5 Kg uyuşturucu madde ve 96 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 912 ekip ve 1.985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde "NARKOÇELİK-23" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle; -Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik Rize merkezli İstanbul, Trabzon, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda;