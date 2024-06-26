SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Peki masada hangi konular olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 19:36 Güncelleme 26 Haziran 2024, 20:38
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye’ye geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA