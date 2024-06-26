Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.





MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?



27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.