Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek!





MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Seçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.