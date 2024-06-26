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Başkan Erdoğan bugün Beştepe'de Bahçeli ile görüşecek!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Başkan Erdoğan ve Bahçeli bu yıl içerisinde 4. kez görüşmüş olacak. İki liderin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 21:05 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:50
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek


KÜLLİYE'DE KRİTİK TEMAS
Görüşmenin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceği bildirildi.

BU YIL DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bu yıl içerisinde 4. kez görüşmüş olacak. İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3.'de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.



Görüşmede Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği ve dayanışması vurgusu yapılacak.



MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Seçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLECEK
İki liderin, CHP Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-Özel görüşmesini de değerlendirmesi bekleniyor.

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