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Başkan Erdoğan bugün Beştepe'de Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceğini bildirdi. Öte yandan A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları A Haber ekranlarında aktardı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 21:05 Güncelleme 26 Haziran 2024, 01:42
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan yarın Beştepe'de Bahçeli ile görüşecek



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

A Haber Muhabiri Kübra Bal kritik görüşmenin detaylarını aktardı



SÜRPRİZ DEĞİL BEKLENEN BİR GÖRÜŞME

A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı.

"Sürpriz değil beklenen bir görüşmeydi. AK Parti grup toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bayram telefonlaşmasında da özellikle yüz yüze görüşme noktasında da teyitleşmişti.

Beştepe'de bugün saatler 16'yı gösterdiğinde kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Aslında bu AK Parti grup toplantısı sonrası ilk görüşme değil, daha öncesinde de AK Parti grup toplantısı sonrasında pek çok görüşme gerçekleşti. Peki neden önemli?"

"MHP lideri Bahçeli grup toplantısı öncesi ufak bir rahatsızlık geçirdi. Tansiyon probleminin olduğu söylendi, ki bu geçmiş olsun ziyareti değil. Başkan Erdoğan defalarca kez Bahçeli'yi konutunda da ziyaret etmişti."


İKİLİNİN BU YILKİ 4. GÖRÜŞMESİ

Ancak bu görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor olacak. İşte bu açıdan da rutin bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Bu yıl içerisinde 4. görüşme olacak.

İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3.'de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti. İşte bu da 4. görüşme olacak. Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği ve dayanışması vurgusu yapılacak."

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