Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.





Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.







SÜRPRİZ DEĞİL BEKLENEN BİR GÖRÜŞME

A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı.

"Sürpriz değil beklenen bir görüşmeydi. AK Parti grup toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bayram telefonlaşmasında da özellikle yüz yüze görüşme noktasında da teyitleşmişti.

Beştepe'de bugün saatler 16'yı gösterdiğinde kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Aslında bu AK Parti grup toplantısı sonrası ilk görüşme değil, daha öncesinde de AK Parti grup toplantısı sonrasında pek çok görüşme gerçekleşti. Peki neden önemli?"



"MHP lideri Bahçeli grup toplantısı öncesi ufak bir rahatsızlık geçirdi. Tansiyon probleminin olduğu söylendi, ki bu geçmiş olsun ziyareti değil. Başkan Erdoğan defalarca kez Bahçeli'yi konutunda da ziyaret etmişti."