Tatil yapılacak en sakin yerler listelendi! Kafa dinlemek isteyenlere müjde! Türkiye’nin kalabalıktan uzak en güzel tatil yerleri...

Huzur dolu ve sakin bir tatil arayanlar için Türkiye'de keşfedilecek pek çok sessiz köşe bulunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için en ideal tatil rotaları...

Assos, Çanakkale

Assos, sakinliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir balıkçı köyü. Tarihi Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile kültürel zenginlik sunarken, Kadırga Koyu ve Assos Liman gibi plajlarıyla denizin tadını çıkarabilirsiniz. Glamping tesisleri ve butik otelleriyle huzurlu bir konaklama deneyimi sunan Assos, her mevsim keyifli bir tatil için ideal.