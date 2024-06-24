Tatil yapılacak en sakin yerler listelendi! Kafa dinlemek isteyenlere müjde! Türkiye’nin kalabalıktan uzak en güzel tatil yerleri...

Huzur dolu ve sakin bir tatil arayanlar için Türkiye'de keşfedilecek pek çok sessiz köşe bulunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için en ideal tatil rotaları...
Assos, Çanakkale
Assos, sakinliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir balıkçı köyü. Tarihi Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile kültürel zenginlik sunarken, Kadırga Koyu ve Assos Liman gibi plajlarıyla denizin tadını çıkarabilirsiniz. Glamping tesisleri ve butik otelleriyle huzurlu bir konaklama deneyimi sunan Assos, her mevsim keyifli bir tatil için ideal.
Assos
Sinop
Ülkemizin en kuzey ucu Sinop, doğa ve deniz tatili arayanlar için mükemmel bir seçenek. Hamsilos Koyu, Erfelek Şelaleleri ve İnceburun Deniz Feneri gibi doğal güzellikleri keşfederek huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Sinop mantısı ve nokul gibi yerel lezzetleri denemeyi unutmayın.
Sinop
Mazı Köyü, Bodrum
Mazı Köyü, Bodrum'un kalabalığından uzaklaşarak sakin bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir yer. Hurma Koyu ve Çakılyalı Koyu'nda denizin tadını çıkarabilir, uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle rahat bir tatil geçirebilirsiniz. Mazı'da konaklarken Bodrum merkeze de kolayca ulaşabilirsiniz.