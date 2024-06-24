CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu

MONTAJ DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Konuyla ilgili Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sicimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Dostlar, Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Büyük paralar istendi şantaja maruz kaldım ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir...