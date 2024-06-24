CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu personel tokatladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu personel tokatladı.
ÇALIŞANINI İŞTEN KOVDU
Sanatçı, gezgin ve gurme olarak bilinen Ayhan Sicimoğlu, çalışanını işten kovdu. Ardından parasını almak için gelen çalışanını tokatladı.
Personel ise o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
"ÇALIŞANIN HAKKI VERİLMİYOR"
Personel, Ayhan Sicimoğlu'na "Çalışanın hakkını vermiyor." diyerek serzenişte bulundu. Bunun üzerine ise Sicimoğlu personeline "Palavracı" dedi. Ardından "çalışanın hakkı alınır, şahitlerim var" dedi.
PERSONELE TOKATLI SALDIRI
Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Sicimoğlu personeline tokatla saldırdı.
"DARP RAPORU ALACAĞIM"
Eski çalışan "Darp raporu alacağım.Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.
ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI
Personele tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Sicimoğlu'nun skandal görüntülerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
MONTAJ DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU
Konuyla ilgili Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sicimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sevgili Dostlar, Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Büyük paralar istendi şantaja maruz kaldım ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir...