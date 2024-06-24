Alev topu gibi sıcaklar azalıyor! Uzmanlar ’Nefes aldıracak’ diyerek açıkladı! O tarihte...

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları nihayet sona eriyor. Meteoroloji uzmanları, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıkların etkisini az da olsa kaybedeciğini açıkladı. İşte güncel hava durumu bilgileri...
Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları nihayet sona eriyor. Meteoroloji uzmanları, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıkların etkisini az da olsa kaybedeciğini açıkladı. İşte güncel hava durumu bilgileri...
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar havaların bi nebze olsun nefes aldıracağını belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
O BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor.
Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Adana'da 35, Diyarbakır'da 42, Antalya'da 30, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.