Alev topu gibi sıcaklar azalıyor! Uzmanlar ’Nefes aldıracak’ diyerek açıkladı! O tarihte...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar havaların bi nebze olsun nefes aldıracağını belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.