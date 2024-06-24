AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.
SURİYE'DE TERÖRİSTANA İZİN VERİLMEYECEK! ANINDA VURURUZ
Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EKONOMİ PROGRAMINA DESTEĞİ TAM
Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli.
Yunanistan ile diyalog süreci devam ediyor. Bir ilke imza atıldı ve AGİD'e ortak aday söz konusu oldu. Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıktı.
GAZZE'DE SOYKIRIM
Son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti Netanyahu yönbetimi. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netanyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Ermenistan da Filistin'i tanıdı. Bundan da memnuniyet duyduk. Netanyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor. Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın bölge savaşına dönüşmesinin acılara yol açacağını ifade ediyorduk. Niyetini açık ediyordu. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır.
Cumhurbaşkanımız Temmuz başında belediye başkanlarımızla görüşecek. Vatandaşlara en kaliteli hizmet için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz.
BAKAN ŞİMŞEK CHP GÖRÜŞMESİ: EKONOMİ YÖNETİMİMİZ NE YAPTIĞINI BİLİYOR
Burada konu özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi ve dünyaya doğru mesajlar için gerekenler yapılıyor. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor. Partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Bu konu da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim.
Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Birçok konu açısından değerlendiriliyor. Öteden beri cumhurbaşkanımızın teşkilatlar konusunda hassasiyeti var. Şu andaki gündemde vekalet ile idare edilen illerde asaleten atamalar yapılacak.
AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR
MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyordu. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.