SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Suriye'de teröristina izin verilmeyeceğini ve sözde seçimin yapılması durumunda Türkiye'nin hemen müdahale edileceğini belirten Çelik, "Bu bir seçim değildir. Orada bir teröristan kurmak için yapılan bir plandır." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Çelik, "Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor." ifadelerini kullandı. Çelik, yurt dışı çıkış harcıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur." şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:57 Güncelleme 24 Haziran 2024, 17:33
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

SURİYE'DE TERÖRİSTANA İZİN VERİLMEYECEK! ANINDA VURURUZ
Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EKONOMİ PROGRAMINA DESTEĞİ TAM
Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli.

Yunanistan ile diyalog süreci devam ediyor. Bir ilke imza atıldı ve AGİD'e ortak aday söz konusu oldu. Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıktı.



GAZZE'DE SOYKIRIM
Son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti Netanyahu yönbetimi. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netanyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Ermenistan da Filistin'i tanıdı. Bundan da memnuniyet duyduk. Netanyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor. Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın bölge savaşına dönüşmesinin acılara yol açacağını ifade ediyorduk. Niyetini açık ediyordu. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır.

Cumhurbaşkanımız Temmuz başında belediye başkanlarımızla görüşecek. Vatandaşlara en kaliteli hizmet için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanlığında normalleşme zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?Hazine ve Maliye Bakanlığında normalleşme zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'normalleşme' zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?

BAKAN ŞİMŞEK CHP GÖRÜŞMESİ: EKONOMİ YÖNETİMİMİZ NE YAPTIĞINI BİLİYOR
Burada konu özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi ve dünyaya doğru mesajlar için gerekenler yapılıyor. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor. Partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Bu konu da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim.

Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Birçok konu açısından değerlendiriliyor. Öteden beri cumhurbaşkanımızın teşkilatlar konusunda hassasiyeti var. Şu andaki gündemde vekalet ile idare edilen illerde asaleten atamalar yapılacak.



AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR
MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyordu. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.





MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJLARI
Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.




TABANDAN TAVANA DEĞİŞİM
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti'deki 'değişim' gündemli MYK'nın detaylarını anlattı.

AK Parti'de 5 il başkanı değişiyor



Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de yerel seçim sonrası bir değişim talebi ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tabandan tavana bir değişimle teşkilatları canlı tutmaya yönelik adımlar atacak önümüzdeki günlerde."




"Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.

Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek

TEŞKİLATLARDAKİ SON DURUM DA MASADA
MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapılacak."



AK Parti MYK'sında ele alınacak olan diğer konu başlıkları ise şu şekilde:

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Öte yandan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular!


EKONOMİ POLİTİKALARI

MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR
Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?
DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu
SON DAKİKA