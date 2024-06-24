AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

SURİYE'DE TERÖRİSTANA İZİN VERİLMEYECEK! ANINDA VURURUZ

Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EKONOMİ PROGRAMINA DESTEĞİ TAM

Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli.

Yunanistan ile diyalog süreci devam ediyor. Bir ilke imza atıldı ve AGİD'e ortak aday söz konusu oldu. Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıktı.