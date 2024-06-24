AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?

Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek"

TEŞKİLATLARDAKİ SON DURUM DA MASADA "MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapılacak."





AK Parti MYK'sında ele alınacak olan diğer konu başlıkları ise şu şekilde:



BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU



Öte yandan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.



EKONOMİ POLİTİKALARI



MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.



31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.