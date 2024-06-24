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AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?

AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda teşkilatlardaki son durumun yanı sıra başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomi politikaları da ele alınacak. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:57 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:58
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?

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AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe.

AK Parti MYK bugün toplanıyor!

2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.




MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJLARI

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.



TABANDAN TAVANA DEĞİŞİM

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti'deki 'değişim' gündemli MYK'nın detaylarını anlattı.
AK Parti'de 5 il başkanı değişiyor



Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de yerel seçim sonrası bir değişim talebi ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tabandan tavana bir değişimle teşkilatları canlı tutmaya yönelik adımlar atacak önümüzdeki günlerde.



Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.

Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek"




TEŞKİLATLARDAKİ SON DURUM DA MASADA

"MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapılacak."



AK Parti MYK'sında ele alınacak olan diğer konu başlıkları ise şu şekilde:

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Öte yandan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

EKONOMİ POLİTİKALARI

MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

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