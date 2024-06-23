Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...

Dokuz günlük bayram tatili sonrası Türkiye'yi hem içeride hem de dışarıda yoğun bir gündem bekliyor. İçinde yer alan "casusluk" düzenlemesinin kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak yorumlandığı 9. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "etki ajanlığına" ilişkin bir düzenlemenin pakette yer almadığını söylemişti. Akbaşoğlu'nun, teklifteki ilgili maddenin yerini korumasına karşılık, "casusluk" düzenlemesi için yapılan "etki ajanlığı" tanımını kabul etmediği için bu açıklamayı yaptığı öğrenildi.

Düzenlemeye göre, yargıda "casusluk" tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu. Milliyet'te yer alan habere göre, Artık casusluk olarak değerlendirilecek ve ona göre ceza verilecek.