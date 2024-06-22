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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberleri... Çanakkale Boğazı'nda Paros isimli tanker makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı boğazda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme 22 Haziran 2024, 17:12
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! Gemi trafiği askıya alındı

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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası yaşandı.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.

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