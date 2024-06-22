Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! Gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası yaşandı.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.