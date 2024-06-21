Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı

ANNE 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA
Anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı 'anne olması itibarıyla' bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran'da görülecek Tok'un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.
NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.
ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.
Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.
Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.
İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.
TÜRK KURYE İHBAR ETTİ
Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.
İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.
Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.
4 AYRI PASAPORT BULUNDU
Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu.
Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi.
Eylem Tok'un yakalandıkları sıraca "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.
YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi.
Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.
Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikleri de öğrenildi.