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Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata 'Porsche' cevabı

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Avukatlar, Timur Cihantimur'un ilk tutuklandığında gözetim evinde kötü şartlar altında yaşadığını üç gün izole biçimde yalnız ve çıplak tutulduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu iddia etti. Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için tesisin şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:13 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:55
Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un kaldığı yer.Timur Cihantimur'un kaldığı yer.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

Savcı Kristin KearneySavcı Kristin Kearney

GİYSİLERİ ÇIKARTILDI
Avukatlar, Timur Cihantimur ilk tutuklandığında gözetim evinde üç gün izole biçimde yalnız başına tutulduğu ve sanki intihar girişiminde bulunacakmış gibi elbiselerinin de bir kısmının çıkarılarak bu sürede gözetim altında kaldığını söylediler.

Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.

Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının ( Bülent Cihantimur'un kuzeni) gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasağı ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler.

KAÇMA FİKRİ ANNEYE AİTTİ
Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu.

BABASI VARINI YOĞUNU VEREBİLİR
Cihantimur'un avukatları, Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade etti.

MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞADIĞINDAN ŞARTLARI BEĞENMEMİŞ OLABİLİR
Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise tam olarak bundan bahsettiğini Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.

AA New York Başmuhabiri İslam Doğru, davada yaşananları A Haber ekranlarında aktardı.

Doğru, 3. duruşma için ilerleyen süreçte tarih verileceğini belirtti.

Timur Cihantimur duruşmasında karar!

Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, ise duruşmaya ilişkin olarak "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massacuheut içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CİHANTİMUR'UN DAVRANIŞLARI NASILDI?
Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazeteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti.

Timur Cihantimur, cezaevinde temizlik yapmaktan şikayet etti!

Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı.Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı.

Sabıka fotoğrafı ortaya çıkan Cihantimur'un 28 Haziranda 17 yaşına basacağı öğrenildi.

FEDERAL SUÇLU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan 'mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görüldü.

FEDERAL SUÇ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu hem de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanarak yasalaştırılan ABD federal mevzuatı tarafından yasa dışı hale getirilen bir eylem.

Cihantimur'un hüküm giyse de giymese de artık ABD'de bir sicil kaydı olacak. Cihantimur, sicil kaydının ABD'de karşısına hep çıkması nedeniyle iş bulmakta da zorlanabilir.

Timur Cihantimur'un kaldığı ıslah evi.Timur Cihantimur'un kaldığı ıslah evi.

REŞİT OLMAYAN ERKEKLERLE AYNI KOĞUŞTA

Gelelim Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevine ilişkin detaylara... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Cihantimur, ABD'de reşit olmayan erkeklerin tutulduğu bir hapishanede mahkum.

Cihantimur'un yayımlanan takvime göre belirlenen günlerde ziyaret edilebildiği öğrenildi.

ANNE 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı 'anne olması itibarıyla' bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran'da görülecek Tok'un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.

Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.

İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

TÜRK KURYE İHBAR ETTİ
Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.

4 AYRI PASAPORT BULUNDU
Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu.

Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi.

Eylem Tok'un yakalandıkları sıraca "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi.

Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.

Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikleri de öğrenildi.

Hakim karşısına çıktılar
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk hali devam edecek | Davada neler yaşandı?Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk hali devam edecek | Davada neler yaşandı?

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