Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı

Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular. Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının ( Bülent Cihantimur'un kuzeni) gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasağı ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler. KAÇMA FİKRİ ANNEYE AİTTİ

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu. BABASI VARINI YOĞUNU VEREBİLİR

Cihantimur'un avukatları, Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade etti. MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞADIĞINDAN ŞARTLARI BEĞENMEMİŞ OLABİLİR

Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise tam olarak bundan bahsettiğini Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi. AA New York Başmuhabiri İslam Doğru, davada yaşananları A Haber ekranlarında aktardı. Doğru, 3. duruşma için ilerleyen süreçte tarih verileceğini belirtti. Timur Cihantimur duruşmasında karar! Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, ise duruşmaya ilişkin olarak "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massacuheut içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



CİHANTİMUR'UN DAVRANIŞLARI NASILDI?

Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazeteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti. Timur Cihantimur, cezaevinde temizlik yapmaktan şikayet etti!

Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı. Sabıka fotoğrafı ortaya çıkan Cihantimur'un 28 Haziranda 17 yaşına basacağı öğrenildi. FEDERAL SUÇLU OLARAK GÖRÜLÜYOR



Öte yandan 'mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görüldü. FEDERAL SUÇ NEDİR?



Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu hem de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanarak yasalaştırılan ABD federal mevzuatı tarafından yasa dışı hale getirilen bir eylem.

Cihantimur'un hüküm giyse de giymese de artık ABD'de bir sicil kaydı olacak. Cihantimur, sicil kaydının ABD'de karşısına hep çıkması nedeniyle iş bulmakta da zorlanabilir.