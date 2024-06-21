SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

ÇALIŞMA SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adli soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.