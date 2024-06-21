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SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin'de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA... Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi. Yangının etkilediği alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 21 Haziran 2024, 10:40
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'da örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ÇALIŞMA SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adli soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

2 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

Anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Bu arada, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.

DİYARBAKIR'DA 3 MARDİN'DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

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