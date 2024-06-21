SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.



Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir.



Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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