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SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin'de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA... Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi. Yangının etkilediği alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:42
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

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ÇALIŞMA SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

2 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

Anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Bu arada, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangınında can kaybı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir.

Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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