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SON DAKİKA I Diyabakır'da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA... Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangının etkilediği alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:44
SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var!

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 4 köyü tehdit eden büyük yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağ ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar'da yangın bölgesinde incelemede bulundu.

DİYARBAKIR'DA 3, MARDİN'DE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.

Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"OLAY SEBEBİYLE 35 AMBULANS VE 7 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangından 10'u ağır 44 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Yangın sebebiyle 35 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiği bilgisini veren Koca, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları!


Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini dile getirdi. Su, aşırı sıcağın yanı sıra bahar döneminde alınan aşırı yağış nedeniyle çok fazla ot yetişmesinin yangını körüklediğini ifade etti.

Yangının örtü ve anız yangını şeklinde devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimiz sahada. İnşallah kısa sürede tamamen kontrol altına almış oluruz diye değerlendiriyorum. Tekrar yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Köksalan, Bağacık ve Yazçiçeği mahallelerimizde yangını kontrol altına almış durumdayız. Şu anda tabi bir taraftan da yayılma durumu vardı, onları da takip ediyoruz. Ağaçsever mahallemizde inşallah orayı da tamamen kontrol altına almış olacağız ve tabii sabaha kadar da yine soğutma çalışmalarımız aynı koordinasyon içinde devam edecek. Maalesef hastaneye kaldırdığımız 6 yaralımız vardı, o yaralılarımızdan biri hayatını kaybetti. Yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor."

Yangının etkilediği alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.

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