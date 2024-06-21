Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! 5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Resmen onlara vuracak

Astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor: Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Bu gökyüzü olayı, enerjinin yüksek seviyelere çıkacağı ve yaşamımızda önemli değişikliklerin kapılarını aralayabileceği bir dönem olarak biliniyor.
DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Haziran ayı dolunayı 22 Haziran Cumartesi günü saat 04.07'de Oğlak burcunda gerçekleşecek.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) Dolunayın getirdiği duygusal dalgalanmalar, Yengeç burcunu derinden etkileyecek. Sevdiklerinizle iletişimde dikkatli olun; yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) Kariyerinizde beklenmedik gelişmeler olabilir. İş ilişkilerinde sabırlı olun, ani kararlar vermekten kaçının.