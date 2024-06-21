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Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! 5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Resmen onlara vuracak

Haziran 2024'teki Dolunay, 22 Haziran'da Oğlak burcunda parlayacak. Bu gökyüzü olayı, astroloji tutkunları için büyük önem taşıyor çünkü Dolunay dönemleri, enerjinin doruk noktasına ulaştığı zamanlar olarak bilinir. İşte bu özel anı yakalamak için nelerin önemli olduğu ve Dolunay'ın Oğlak burcundaki etkileri hakkında bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:51 Güncelleme 21 Haziran 2024, 22:51
Oğlak burcu dolunayı geldi çattı! 5 burç 3 gün boyunca arkasını kollasın! Resmen onlara vuracak

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Astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor: Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Bu gökyüzü olayı, enerjinin yüksek seviyelere çıkacağı ve yaşamımızda önemli değişikliklerin kapılarını aralayabileceği bir dönem olarak biliniyor.

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haziran ayı dolunayı 22 Haziran Cumartesi günü saat 04.07'de Oğlak burcunda gerçekleşecek.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) Dolunayın getirdiği duygusal dalgalanmalar, Yengeç burcunu derinden etkileyecek. Sevdiklerinizle iletişimde dikkatli olun; yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) Kariyerinizde beklenmedik gelişmeler olabilir. İş ilişkilerinde sabırlı olun, ani kararlar vermekten kaçının.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. İlişkilerinizde ve iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak, aceleci olmaktan kaçının ve detayları gözden geçirin.

Balık (19 Şubat - 20 Mart) Maddi konularda dikkatli olun; ani harcamalardan kaçının. Önemli finansal kararları ertelemekte fayda var.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) Sağlığınıza özen gösterin ve stresten uzak durmaya çalışın. Duygusal dengenizi korumak için zaman ayırın.

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