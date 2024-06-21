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Manisa ve Uşak'ta orman yangınlarıyla dört koldan mücadele | Çanakkale'den Siirt'e İzmir'den Bingöl'e alevler dizginlendi

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla amansız mücadele ediliyor. Çanakkale, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Siirt'ten sevindiren haber gelirken Manisa Salihli ve Uşak Ulubeydeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'daki iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Peki, alevlerle mücadele son durum ne? İşte Tekirdağ'dan Diyarbakır'a, Sinop'tan Bingöl'e canhıraş mücadelenin tüm detayları...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 21 Haziran 2024, 20:45
Manisa ve Uşak’ta orman yangınlarıyla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e İzmir’den Bingöl’e alevler dizginlendi

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Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale, Bursa, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Siirt'ten sevindiren haber gelirken Manisa Salihli ve Uşak'taki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

UŞAK'TA HAVADAN KARADAN MÜCADELE

Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki yerleşim yerlerine ulaştı.



Yangında, köyün girişinde bulunan 3 ev zarar gördü. Yangın nedeniyle köydeki bazı evler tahliye edildi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

MANİSA'DA MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa Salihli'de yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Rüzgarın etkisiyle de hızla çevreye yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine sıçradı.

Orman yangını evleri tehdit etti

Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.



AYDIN KOÇARLI VE BOZDOĞAN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.

Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın diğer evlere sıçradı. Buradaki yangına da uçak ve helikopterin yanı sıra karadan müdahale edildi.

"EVLERİN ÇOĞU METRUK"

Bozdoğan ilçesindeki mahalleye geçen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi.

Canbolat, şöyle devam etti:

"Bozdoğan'da toplamda 13 eve sirayet etti. Bunlardan iki tanesi kullanılan ev, diğer 11 tanesi metruk ev. Şükür bölgede herhangi bir can kaybımız yok ama evlerde hasar ve yangın oluştu. Yangın şu an itibarıyla kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangında toplamda 14 tane araçla ki bunun iki tanesi uçak, beşi itfaiye, beş arazöz ve iki iş makinasıyla müdahale ediyoruz. 20 itfaiye personeli olmak üzere toplam 70 personelle de yangına müdahale ediyoruz. İnşallah bir yarım saate kadar bütün yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam eder hale gelmiş olacağız."

Koçarlı ilçesindeki yangın hakkında da konuşan Canbolat, "Onu da şükür kontrol altına aldık. Nazilli'de de özel mülkte ve zeytin arazisinde devam eden bir yangın vardı, onu da kontrol altına aldık. Bugün itibarıyla üç tane yangına müdahale edildi. Herhangi bir can kaybı yok fakat maddi hasar var. Büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi.

Canbolat daha sonra mahalle kıraathanesine geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

KOÇARLI

Koçarlı Kaymakam Vekili Canan Hançer Baştürk ve Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı evlerin yandığı mahalleye giderek durum hakkında bilgi aldı.

Evi yanan Havva Turan, Arıcı'ya sarılarak "35 yıl bekledim bu ev için. Emeklerim gitti." diyerek gözyaşı döktü. Baştürk ve Arıcı, Turan ile mahallede zararı olan diğer vatandaşlara maddi ve manevi destekte bulunacaklarını söyledi.



BALIKESİR KEPSUT

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale etti.

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekip görev aldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.




SİİRT'TE ALEVLER DİZGİNLENDİ

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde çıkan orman yangınının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Şirvan ilçesi Demirkapı köyünden bugün saat 12.45' te orman yangını başladığı ihbarı alınmıştır. Orman İşletme Şefliği ekiplerimiz, Jandarmalarımız ve başta Demirkapı köyü olmak üzere civar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da desteği ile derhal söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Bozuk ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada bulunan yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile birlikte öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahalede ile birlikte yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu.





İZMİR TORBALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle saat 17.30'da kontrol altına alındı.



ÇANAKKALE'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına devam ediliyor.

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AFAD Çanakkale İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve diğer ilgililerle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu söyledi.



Tüm ekiplerin cansiparane mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."

Çamköy'ün tahliye edildiğini belirten Aktaş, 30 hanede yaşayan vatandaşların gece ilçe merkezinde misafir edildiği sözlerine ekledi.

Karadan yapılan müdahale ile yangının ilerlemesini durduran ekipler, günün ilk ışıklarında hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirilen yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.


İzmir'in Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edilmişti.



BURSA'DA 250 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de orman yangını çıktı.



Yangın, 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda etkili olan yangının ilerlemesi durdurulurken, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTI
Yangına ilişkin konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 250 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



ÇORUM'DA 5 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Asarçay Mahallesi Gömü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, takviye olarak Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 1 su nakil aracı ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'DA BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Ahi Mehmet Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.




SİNOP'TA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 buçuk hektar alan tarım arazisi, 1 samanlık ve ağaçlar yanarak zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde bir tarım arazisinde meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman arazözleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında arazide bulunan ağaçlar ile birlikte 1 samanlık ve 2 buçuk hektar alan yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




BİNGÖL'DE 100 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLAN OT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'DA ÇIKAN YANGINDA MEYVE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Baskil Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.


DİYARBAKIR'DA 3 AYRI BÖLGEDE 420 DÖNÜM EKİLİ BUĞDAY YANDI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı kırsal mahallede çıkan yangında, 420 dönüm ekili buğday yandı.

İlçeye bağlı kırsal Dereboyu, Koyunalan ve Hançerli mahallelerindeki buğday ekili tarlalarda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbarla bölgelere itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için çevredekiler de traktör, kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında toplam 420 dönüm ekili buğday yandı. Yangınların çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI, ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bilecik'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.

Söğüt ilçesi Kızıldamlar Mahallesi Bağlararkası mevkisindeki bir tarlada anız yakıldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenler Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelden oluşan ekip yangına müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında ilgili soruşturma sürüyor

ZONGULDAK'TA ANIZ YANGINI

Zonguldak'ta çıkan anız yangınına ekipler müdahale etti. Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi kavaklık mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

A) - Zonguldak'ta çıkan anız yangınına ekipler müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi kavaklık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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