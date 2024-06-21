Manisa, Balıkesir, Aydın... Orman yangınlarıyla dört koldan mücadele | İzmir’den sevindiren haber, Çanakkale’de soğutma çalışmaları

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Çanakkale, Bursa ve İzmir'den sevindiren haber gelirken Manisa Salihli, Balıkesir Kepsut ve Aydın Koçarlı'daki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Çanakkale, Bursa ve İzmir'den sevindiren haber gelirken Manisa Salihli, Balıkesir Kepsut ve Aydın Koçarlı'daki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DA SON DURUM
Manisa Salihli'deki Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
BALIKESİR KEPSUT
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki bir ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale ediyor.
Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
AYDIN KOÇARLI
Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.
Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın 11 eve daha sıçradı. Buradaki yangına da karadan müdahaleni yanı sıra uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.
"EVLERİN ÇOĞU METRUK"
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Koçarlı'da evlerde olan yangının kontrol altına alındığını, ormandaki yangının ise etrafının çevrildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Bozdoğan'da da müdahalenin sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Ben de o tarafa geçiyorum. 12 eve sirayet var fakat bu evlerin çoğu metruk. İlk tespitler her iki ilçede de bir can kaybı olmadığı yönünde." dedi.
BOZDOĞAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev yanarak küle döndü.
Olay, kırsal Pınarlı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısmındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hızla büyüyerek mahalledeki evlere sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Havadan yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev tamamen yandı.
Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
SİİRT'TE MEŞELİK ALANDA YANGIN
Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.
İZMİR TORBALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle saat 17.30'da kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.
ÇANAKKALE'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına devam ediliyor.
Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdü.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AFAD Çanakkale İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve diğer ilgililerle yangın bölgesinde incelemede bulundu.
Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu söyledi.
Tüm ekiplerin cansiparane mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:
"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."
Çamköy'ün tahliye edildiğini belirten Aktaş, 30 hanede yaşayan vatandaşların gece ilçe merkezinde misafir edildiği sözlerine ekledi.
Karadan yapılan müdahale ile yangının ilerlemesini durduran ekipler, günün ilk ışıklarında hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirilen yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
İzmir'in Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edilmişti.
BURSA'DA 250 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de orman yangını çıktı.
Yangın, 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alanda etkili olan yangının ilerlemesi durdurulurken, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.
YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTI
Yangına ilişkin konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 250 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor" dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
ÇORUM'DA 5 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, Asarçay Mahallesi Gömü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, takviye olarak Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 1 su nakil aracı ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
TEKİRDAĞ'DA BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Ahi Mehmet Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
SİNOP'TA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN
Sinop'ta meydana gelen yangında 2 buçuk hektar alan tarım arazisi, 1 samanlık ve ağaçlar yanarak zarar gördü.
Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde bir tarım arazisinde meydana geldi.
Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman arazözleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında arazide bulunan ağaçlar ile birlikte 1 samanlık ve 2 buçuk hektar alan yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİNGÖL'DE 100 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLAN OT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Bingöl'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ELAZIĞ'DA ÇIKAN YANGINDA MEYVE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Baskil Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.
DİYARBAKIR'DA 3 AYRI BÖLGEDE 420 DÖNÜM EKİLİ BUĞDAY YANDI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı kırsal mahallede çıkan yangında, 420 dönüm ekili buğday yandı.
İlçeye bağlı kırsal Dereboyu, Koyunalan ve Hançerli mahallelerindeki buğday ekili tarlalarda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbarla bölgelere itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için çevredekiler de traktör, kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında toplam 420 dönüm ekili buğday yandı. Yangınların çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI, ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilecik'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.
Söğüt ilçesi Kızıldamlar Mahallesi Bağlararkası mevkisindeki bir tarlada anız yakıldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenler Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelden oluşan ekip yangına müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında ilgili soruşturma sürüyor