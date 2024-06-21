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Çınar ve Mazıdağı'nda 11 kişinin can verdiği anız yangının 'Z' raporu! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin'e acil yardım ödeneği

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı yangının 'Z' raporunu açıkladı. Bakan yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazinin Mardin'de ise 7 bin dönüm arazinin yangından etkilendiğini bildirdi. 556 küçükbaş hayvanın telef olduğunu dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etti. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 21 Haziran 2024, 21:51
Çınar ve Mazıdağı’nda 11 kişinin can verdiği anız yangının ’Z’ raporu! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'da örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı


Yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir.

Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.


Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesine katıldı.

Yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (15) cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alınarak Köksalan Mahallesi'ne getirildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile cenazeye katıldı, aileye başsağlığı diledi.

Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınları hem anız kaynaklı veya örtü yangını dedikleri zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelenin olduğunu söyledi.

Sadece dün Çanakkale'de 6 büyük yangının meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, bu yangınların söndürüldüğünü belirtti.

Çınar ve Mazıdağı ilçesinde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak, örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır Valimiz ve Mardin Valimizin liderliğinde bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün orman yangın söndürme ekipleri, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve mücadele başladı. Sadece Sağlık Bakanlığımız 19 ambulans, 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu."

Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildiğini belirten Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 11 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

"YANGINDA 556 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLMUŞTUR"

Hayatını kaybedenlerden 8'inin Mardin, 3'ünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Dün meydana gelen bu büyük yangında Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü daha biçilmemiş, hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası. Geri kalan 6 bin 550 dönümlük kısmı ise hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi. Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenmiş. Bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Sadece zarar gören bunlar değil. Vatandaşımız tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da zarar gördü. Zararlarla ilgili tespitler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hemen bugün tespitler başladı. Şu anda vatandaşımızın zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. Ayrıca bir vatandaşımızın ağılında, bir vatandaşımızın da samanlığında hasarlar mevcut. Yangında 556 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 250 yaralı hayvanımız vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edilmiş. 120 hayvanımız da bölgede veteriner hekimlerimiz ve fakültemizin desteğiyle tedavileri sağlanmıştır."

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİYLE İLGİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞIMIZ OLAY EL KOYMUŞ DURUMDA"

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede olduğunu, vatandaşın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacaklarını dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yangının çıkış nedenine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Bunların hepsi söylenti. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız çalışmasını, araştırmasını, soruşturmasını tamamlarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Onun dışında sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."


YANGININ ETKİLİ OLDUĞU ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.

ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."

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