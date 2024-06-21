3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Türkiye'nin 3 ilinde orman yangınıyla mücadele sürüyor.
ÇANAKKALE'DE GECE YARISI YANGIN
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangın bölgesinde incelemede bulundu. Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, "Maalesef şu anda bulunduğumuz yerde de olduğu gibi Çanakkale'de rüzgarlı bir hava hakim. Bu rüzgarlı hava sıcaklığının artışıyla birlikte orman yangını sayımız maalesef arttı." dedi.
Tüm ekiplerin cansiperane şekilde mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:
"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."